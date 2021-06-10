حدث في 8 ساعات| موعد انكسار الموجة الحارة.. وإغلاق كوبري بالجيزة 15 يومًا

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها مدبولي يصل إلى شرم الشيخ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، والقوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا مشتركًا بإحدى القواعد المصرية، وإغلاق كوبري العبور بالجيزة لمدة 15 يومًا في الاتجاهين السبت المقبل، وتحرك حكومي جديد بشأن قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء في الريف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: