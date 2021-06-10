الأنبا أنطونيوس مطران القدس يترأس صلوات جنازة الراهب سوريال الأورشليمي (بث مباشر)

كتب- مصراوي:

يترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، الآن، صلاة جناز الراهب القس سوريال الأورشليمي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس.

وتوفي أمس، الراهب القس سوريال الأورشليمي، وأعلنت الكنيسة القبطية في القدس، إقامة صلاة الجنازة عليه في الثانية عصر اليوم، بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس.

وترأس الأنبا أنطونيوس، صباح اليوم، قداس عيد الصعود المجيد من كنيسة الصعود بجبل الزيتون بأورشليم بالقدس، وقرأ صلاة الترحيم خلال القداس على الراهب سوريال الأورشليمي.

وتقدم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي ولمجمع رهبان الدير والإيبارشية، في نياحة الأب المبارك الراهب القس سوريال الأورشليمي، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.

ويمكن متابعة البث المباشر من خلال الرابط التالي:



