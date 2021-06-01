Masrawy logo white

بدء فعاليات احتفالية "الخطوات المقدسة" بحضور البابا تواضروس في كنيسة العذراء

06:51 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
بدء فعاليات احتفالية "الخطوات المقدسة" بحضور البابا تواضروس في كنيسة العذراء

البابا تواضروس يصلي قداس عيد دخول المسيح أرض مصر

كتب- مينا غالي:
بدأت في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية "الخطوات المقدسة" بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، والتي تنظمها مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة في كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الوزراء وأحبار الكنيسة والمسؤولين والشخصيات العامة.

تتكون الاحتفالية من عدة فقرات ضمنها كلمات لقداسة البابا، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والدكتورة شيرين سيف العضو المنتدب لمؤسسة مارتيريا، وفيلم وثائقي عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى فقرة كورال.

الخطوات المقدسة البابا تواضروس كنيسة المعادي

الخبر التالى:

الآثار: انتهاء أعمال ترميم قبة الفوارة بجامع السلطان حسن غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:يُصنع في مصر.. الصحة العالمية تجيز لقاح "سينوفاك"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا