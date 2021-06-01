بدء فعاليات احتفالية "الخطوات المقدسة" بحضور البابا تواضروس في كنيسة العذراء

كتب- مينا غالي:

بدأت في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية "الخطوات المقدسة" بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، والتي تنظمها مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة في كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الوزراء وأحبار الكنيسة والمسؤولين والشخصيات العامة.

تتكون الاحتفالية من عدة فقرات ضمنها كلمات لقداسة البابا، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والدكتورة شيرين سيف العضو المنتدب لمؤسسة مارتيريا، وفيلم وثائقي عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى فقرة كورال.