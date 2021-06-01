محافظ القاهرة: إخلاء الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى مخازن على الفور

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام برفع مستوى كفاءة النظافة في كافة مناطق القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأشار عبدالعال، إلى أن العقود التي تم توقيعها مؤخرًا مع شركتين لنظافة المنطقتين الشرقية والغربية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتي ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية والشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربع.

وأكد المحافظ، على أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابي عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التي ستمثل نقلة حضارية للقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن العقود التي تم توقيعها ستخدم 18 حيا من أحياء محافظة القاهرة يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتاً إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة.

وأكد محافظ القاهرة على الدور الميدانى لرؤساء الأحياء وضرورة تواجدهم على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للعمل هو خدمة المواطنين مع تنفيذ القانون دون تجاوز أو إخلال .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بإخلاء الوحدات السكنية التى تم تحويلها إلى مخازن على الفور حرصًا على حياة وممتلكات المواطنين حيث تحتوي العديد منها على مواد تمثل خطورة .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم أجوبة وافية لاستفسارات المواطنين حول الاشتراطات البنائية الجديدة والتى يتم العمل بها تجريبيًا بحى مصر الجديدة وسيتم تعميمها على كافة الأحياء بداية يوليو القادم ليستطيعوا استيفاء أوراق الحصول على التراخيص عند التقديم .