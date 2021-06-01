براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح فرص عمل بالسياحة في البحر الأحمر

كتب- يوسف عفيفي:



تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، قبول طلبات 137 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 34 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان اليوم، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 8 طباخين براتب يبدأ من 1200 جنيه، و 6 مساعد قسم مطبخ، و7 رئيس قسم مطبخ، و 3 مساعد كبير طهاة براتب يصل لـ 5000 جنيه، و6 مضيف بمطعم، و 4 عامل زراعي، ومشرف أول تجهيز وتحضير، و 12 عامل تجهيز وتحضير، و4 عامل سكن، و 6 رئيس صالة / مطعم.

وأضاف مدير المديرية، أن من المهن المطلوب أيضا مشرف حجز بمؤهل عالى براتب 2500 جنيه، وموظف حجز براتب 2000 جنيه، و 18 ضابط أمن، و13 مشرف غرف، ومكوجي، و 12 عامل استيورد، و 4 موظف بار، وغسال، و 2 مساعد رئيس قسم بكافيتريا للعاملين، وشيف كافتيريا، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وموظف استقبال، وعامل نظافة، وعامل مناطق عامة، وكهربائي، وسباك، ونجار، ونقاش، وفني بناء.

وقال عبد الراضي، إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية ش المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، البحر الأحمر.