يوليو وأغسطس.. كيف ستطبق زيادة الكهرباء على العدادات المسبقة والقديمة؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطبيق أسعار الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء سيتم على شحن العدادات مسبقة الدفع بدءًا من أول يوليو المقبل وليس أغسطس، مشيرًا إلى أن العدادات التي تعمل بنظام الفواتير سيتم تطبيق الزيادة عليها بدءًا من فاتورة أغسطس التي تمثل استهلاك شهر يوليو المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة إلى آلية شحن رصيد العدادات مسبقة الدفع وكيفية حسابها، فإنه سيتم البدء في احتساب الأسعار الجديدة بدءًا من ١ يوليو المقبل بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد المصدر فيما يخص وجود رصيد داخل العداد قبل تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار أن هناك نظامًا إلكترونيًّا يقوم على أخذ تاريخ حركة الشحن ومقارنتها بموعد التاريخ المحدد للزيادات الجديدة لمعرفة قيمة الشحن التي تم شحنها، وبالتالي يمكن المحاسبة على المدة التي لم يتم العمل بها في الأسعار الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن سيتم تنفيذ الأسعار الجديدة على العدادات مسبقة الدفع اعتبارًا من يوليو المقبل، وعلى الفواتير من شهر أغسطس عن استهلاك شهر يوليو، وبالتالى النتيجة واحدة في كل النظامين؛ إذ يكون التنفيذ والعمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، منوهًا بأنه كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022.

وتابع المصدر بأن القرار سيؤدي إلى تحمل ميزانية الدولة 26.5 مليار جنيه، مؤكدًا أنه مع انتهاء الدعم سيتبقى دعم للشرائح الأقل استهلاكًا من خلال الدعم المقدم من الشرائح الأكثر استهلاكًا، وبشكل تبادلي.

ووفقًا لإعلان الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء المرتقب تطبيقها الشهر المقبل، فإنه ستتم المحاسبة كالتالي:

أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها في يوليو ٢٠٢١ ستكون كالآتي:

- الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلووات، وسعر تلك الشريحة حاليًّا 38 قرشًا وفي أول يوليو المقبل ستكون 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 48 قرشًا وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 65 قرشًا، وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات وسعرها حاليًّا 96 قرشًا، ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات وسعرها حاليًّا 118 قرشًا، وسترتفع في شهر يوليو المقبل إلى 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلووات وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليًّا 118 قرشًا وبعد أول يوليو سيكون 128 قرشًا.

- ومن صفر لأكثر من 1000، أصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًّا 145 قرشًا.