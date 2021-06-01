الكنيسة القبطية تعلن إطلاق النسخة الإنجليزية من موقعها الرسمي

كتب- مينا غالي:

أعلن المركــز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنها أتاحت للمستخدمين، ابتداءًا من اليوم، النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت، وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح أرض مصر، اليوم.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في رسالة مصورة باللغة الإنجليزية، أن نسخة الموقع المترجمة، التي أُطلِقت اليوم، موجهة للأجيال الجديدة وشباب الأقباط في البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية.