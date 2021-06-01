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الكنيسة القبطية تعلن إطلاق النسخة الإنجليزية من موقعها الرسمي

11:51 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
الكنيسة القبطية تعلن إطلاق النسخة الإنجليزية من موقعها الرسمي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مينا غالي:

أعلن المركــز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنها أتاحت للمستخدمين، ابتداءًا من اليوم، النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت، وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح أرض مصر، اليوم.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في رسالة مصورة باللغة الإنجليزية، أن نسخة الموقع المترجمة، التي أُطلِقت اليوم، موجهة للأجيال الجديدة وشباب الأقباط في البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد دخول المسيح أرض مصر الإنترنت

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