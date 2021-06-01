​​​وزيرة الثقافة: ضرورة دعم شباب المسرحيين واستعادة أمجاد المسرح المصري

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضرورة دعم شباب المسرحيين وتقديم كافة الإمكانات لخلق جيل جديد منهم قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري، مشيرة إلى ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الثقافة، خطط عمل البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020 - 2021، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وشملت خطط العمل إنتاج 8 عروض جديدة هي "مصر أرض الأنبياء" إخراج محمد الخولي، "أبي تحت الشجرة" إخراج إسلام إمام، "الصندوق" إخراج رضا حسنين، "طقوس العودة" إخراج سعيد سليمان و" صاحب مقام"، إخراج عادل حسان، "قاع" إخراج محمد مرسي، إلى جانب عروض مشروع أحلام شتوية وتم إنتاج عرضين لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة هما "حقول القراميط" و" ملك الشتاء" من إخراج يوسف أبو زيد.

إلى جانب إعادة إنتاج 19 عرضاً هي "المتفائل" إخراج إسلام إمام لفرقة المسرح القومي، عرض "عيلة الفقري" إخراج محمد متولي لفرقة المسرح الكوميدي، "قواعد العشق" من إخراج عادل حسان لفرقة المسرح الحديث، "ريسايكل" من إخراج محمد الصغير، "الطوق والأسورة" إخراج ناصر عبدالمنعم لفرقة مسرح الطليعة، "جنة هنا" إخراج محمد صابر من إنتاج مسرح الغد، "أفراح القبة" إخراج يوسف المنصور لفرقة مسرح الشباب، "رحلة الزمن الجميل" إخراج محمد نور.

ومن ضمن العروض أيضا، "محطة مصر" إخراج رضا حسنين، و"صحصح لما ينجح"، "الليلة الكبيرة" إخراج الراحل صلاح السقا من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "زهرة اللوتس" إخراج محمد حجاج، "القطط" إخراج صفوت صبحي، "عبور و انتصار" إخراج محمد الخولي لفرقة المسرح القومي للأطفال، "ست الدنيا" اخراج ميدو آدم لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "لسة فاكر" إخراج سامح الحضري، "حكايات الصياد و أمير البحار" إخراج إيهاب مبروك، "خارج المجموعة" إخراج أحمد عبد الجواد، "ذهب الليل" إخراج سعيد قابيل، ولاقت هذه العروض نجاحًا أثناء عرضها خلال 380 ليلة بالقاهرة والمحافظات.

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