انخفاض تدريجي في الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 6 أيام مقبلة

11:19 م الأحد 09 مايو 2021
انخفاض تدريجي في الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 6 أيام مقبلة

سقوط أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 10 مايو إلى السبت 15 مايو، وأكدت الهيئة وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على على القاهرة حتى شمال الصعيد.

الاثنين:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الغربية وشمال الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.

الثلاثاء:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.

الأربعاء:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص أمطار على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.

الخميس:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

الجمعة:

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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