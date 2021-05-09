القاهرة 39 الآن.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وهذا موعد تحسن الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء على القاهرة حتى جنوب البلاد الآن شديدة الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة 39 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية، وتنخفض الرؤية الأفقية إلى 3000 متر.
وأضافت الهيئة في منشور لها بموقع فيسبوك، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور سحب متوسطة وعالية على شمال البلاد.
وتابعت الهيئة: "تظهر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها البرق والرعد على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتصل فرص سقوط الأمطار إلى 30%".
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية تتحسن في نهاية اليوم ويبدأ الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
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