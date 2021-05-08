مواجهة ساخنة بين ٣٦ نائبًا ووزيرة الصحة بشأن أزمة تكليفات الصيادلة.. غدًا

كتب- نشأت علي:

تشهد لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الأحد، مواجهة ساخنة بين ٣٦ نائبًا ووزيرة الصحة؛ بسبب أزمة تكليف الصيادلة لدفعتي 2018- 2019.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تلك الأزمة وعددهم ٣٦ نائبًا؛ هم النواب: محمد الوحش محمود أبو الخير، إيرين سعيد، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان، مي رشدي، هالة أبو السعد، شيرين القشاش، محمود الشامي، عمرو درويش، منى عبد العاطي، محمد إسماعيل، أحمد فتحي، محمود مشعل، مروة هاشم، عفاف زهران، نجلاء باخوم، سناء حسان، محمد لبيب، غادة قنديل، حازم عويان، نشأت فؤاد، محمد الصمودي، على أحمد علي، ولاء عبد الفتاح، سليمان وهدان، السيد الخضر، محمد الرفاعي، عبد الباقي تركيا، محمود البرعي، علي بدر، أشرف الشبراوي، ضياء الدين داود، إيفلين متى، محمد زين الدين، ثروت سويلم.

وذلك بشأن أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 التي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتم تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.