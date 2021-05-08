ننشر خطة حماية الأراضي الزراعية من التعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أنور عيسوي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه تم إلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ، وتفعيل غرفة العمليات؛ للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، أثناء إجازات العيد.

وأضاف عيسوي لـ"مصراوي"، أنه تم نشر لجان تفتيش على مدار اليوم، لافتًا إلى التنسيق مع المحليات لضبط المخالفين.

وأوضح أن نسب التعديات انخفضت بنسبة 7%، مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا تقديم أي مخالف للنيابة العسكرية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى تلقي البلاغات والتحرك الفوري، وتطبيق الإزالة الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس وقت تنفيذ الإزالة وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة.