سفراء وسياسيون في ضيافة متحف الحضارة (صور)

12:04 ص السبت 08 مايو 2021
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(مصراوي):

يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه، الذين يحرصون على زيارته لمشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، والمومياوات الملكية التي استقبلها المتحف أوائل شهر أبريل الماضي في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

واستقبل المتحف هذا الأسبوع عددًا من الشخصيات العامة والسفراء الأجانب بالقاهرة، من بينهم السفير الروسي بالقاهرة وأسرته، والسفير الياباني بالقاهرة، والسفير البلجيكي بالقاهره وأسرته.

هذا بالإضافة إلى زيارة وفد أمريكي ضم منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.

وشملت الزيارات قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، وأعرب جميع الزائرين عن انبهارهم بأسلوب العرض المتحفي لتلك القطع المتميزه والفريدة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم بهذا الصرح العظيم.

المتحف القومي للحضارة المصرية الفسطاط متحف الحضارة المتحف المصري

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