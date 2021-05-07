"الصحة" تطالب المواطنين دعم مصابي كورونا نفسيًا
01:30 ص الجمعة 07 مايو 2021
كتب- أحمد مسعد:
نشرت وزارة الصحة والسكان، رسالة عبر صفحاتها الرسمية عبر "فيسبوك"، طالبت فيها المواطنين بدعم مرضى فيروس كورونا نفسيًا.
وقالت الوزارة،إن الدعم النفسي يعود بالنفع على الطرفين، ويساعد على تحقيق التصامن والتكافل لموجهة فيروس كورونا.
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