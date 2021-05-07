"الصحة" تطالب المواطنين دعم مصابي كورونا نفسيًا

كتب- أحمد مسعد:

نشرت وزارة الصحة والسكان، رسالة عبر صفحاتها الرسمية عبر "فيسبوك"، طالبت فيها المواطنين بدعم مرضى فيروس كورونا نفسيًا.

وقالت الوزارة،إن الدعم النفسي يعود بالنفع على الطرفين، ويساعد على تحقيق التصامن والتكافل لموجهة فيروس كورونا.

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