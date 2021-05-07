"الصحة" تطالب المواطنين دعم مصابي كورونا نفسيًا

01:30 ص الجمعة 07 مايو 2021
"الصحة" تطالب المواطنين دعم مصابي كورونا نفسيًا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد مسعد:
نشرت وزارة الصحة والسكان، رسالة عبر صفحاتها الرسمية عبر "فيسبوك"، طالبت فيها المواطنين بدعم مرضى فيروس كورونا نفسيًا.

وقالت الوزارة،إن الدعم النفسي يعود بالنفع على الطرفين، ويساعد على تحقيق التصامن والتكافل لموجهة فيروس كورونا.

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