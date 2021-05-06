لأول مرة.. الزراعة: تصدير بيض تفريخ تسمين إلى الإمارات

10:44 م الخميس 06 مايو 2021
لأول مرة.. الزراعة: تصدير بيض تفريخ تسمين إلى الإمارات

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إصدار الموافقة التصديرية لعدد 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بدارى تسمين، من إحدى المنشآت الداجنة المعزولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إن إنتاج مصر من بدارى التسمين حوالي 1.4 مليار دجاجة سنويًا، ونظرًا للإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة، سيتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كافة المنتجات الداجنة متمثلة في بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبداري تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 30 منشأة إنتاج داجني خالية من أنفلونزا الطيور طبقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التي تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.​

السيد القصير وزير الزراعة بيض تفريخ تسمين الإمارات

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