الجمعية الفلكية بجدة تنشر أول صورة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

03:30 م الخميس 06 مايو 2021
الجمعية الفلكية بجدة تنشر أول صورة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

صورة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أول صورة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة (لونج مارش 5B) الذي أثار الذعر لسكان العالم.

وأوضحت الجمعية، في بيانها، أن الصورة المرفقة، للصاروخ الخارج عن السيطرة (لونغ مارش 5B) مساء أمس بواسطة كاميرا كانون 60Da وعدسة مقاس 17-50 ملم ، f/3.5، حساسية الضوء ISO 400، مدة التعريض 10 ثوان.

ويبلغ طول الصاروخ 30 مترًا ويتحرك حاليًا حول الكرة الأرضية مرة واحدة كل 90 دقيقة، أو سبعة كيلومترات كل ثانية يمر خلالها فوق الوطن العربي، وبسبب سرعته فإن علماء الفلك لا يعرفون متى سيسقط، لكن من المرجح أن يحدث يوم السبت المقبل 8 مايو 2021.

ويستخدِم الصاروخ الصيني، الأكسجين السائِل والهيدروجين السائِل وكيروسين الأكسجين كوقود للإطلاق والدفع ومن المُفترض أن يكون خزان الوقود به أُفرِغ تماماً منذ يوم 1 مايو، لكِنُه يدور تحت تأثير المجال الجذبي الأرضي، وقد تحترِق أجزاء مِنه عِند عبورُه الغلاف الجوي.

ويترقب العالم بشغف مسار الصاروخ الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، وفقدت السيطرة عليه، ومن المتوقع سقوطه في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.

الجمعية الفلكية جدة الصاروخ الصيني

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