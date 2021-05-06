وزيرة البيئة تلتقي ممثلي منظمة الفاو لبحث أوجه التعاون المشترك

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور عبدالحكيم واعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في المجالات البيئية المختلفة، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة بجمهورية مصر العربية وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي.

وتناول الاجتماع عرض بعض الموضوعات البيئية التي يمكن لمنظمة الفاو التعاون مع وزارة البيئة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم الدعم فيها.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من الموضوعات التي يمكن التعاون فيها مع المنظمة كالتعاون في مجالات التكييف والتبريد التي لدى مصر خبرات طويلة فيها وبحث مدى إمكانية تصدير تلك الخبرات الوطنية، مضيفة أنه يمكن التعاون أيضا في مجال الطاقة المستدامة أو إعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوانات والتي لدى مصر تجربة متميزة فيه حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى 26 شركة.

كما أوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن وزارة البيئة تسعى دائماً للحفاظ على الموارد الطبيعية نظراً لمردودها على الناتج المحلي ولوجود تكلفة اقتصادية للتدهور البيئي تتسبب في تكلفة مالية كبيرة تتعدى تكلفة الحفاظ على تلك الموارد.

وتناول الاجتماع أيضا بحث التعاون لنشر قصص النجاح في مجال الزراعة المستدامة ومجال الحد من هدر الغذاء والتكنولوجيات التي يمكن الاستعانة بها في هذا المجال.

كما تمت الإشارة إلى مؤتمر الفاو الإقليمي الـ 36 للشرق الأدنى وشمال أفريقيا المزمع عقده في أوائل 2022، وأنه يمكن استضافة حدث جانبي يختص بمجال التكيف مع تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلامة الأحيائية.