بيانات عاجلة بالبرلمان بشأن استفزاز الإثيوبيين للرهبان المصريين بالقدس

07:37 م الثلاثاء 04 مايو 2021
بيانات عاجلة بالبرلمان بشأن استفزاز الإثيوبيين للرهبان المصريين بالقدس

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمرو درويش والنائب عماد خليل، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيانين عاجلين موجهين إلى وزير الخارجية بشأن استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، ورفع العلم الإثيوبي على دير السلطان، المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال، وذلك وفق المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النائبان في بيانهما العاجل من وزير الخارجية، معرفة الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن حقوق مصر، وحق الرهبان المصريين، في دير السلطان بالقدس الشريف.​

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مجلس النواب عمرو درويش الرهبان الأثيوبيين الرهبان المصريين القدس

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