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طقس شديد الحرارة.. الأرصاد توجه 4 نصائح للمواطنين

10:08 م الإثنين 31 مايو 2021
طقس شديد الحرارة.. الأرصاد توجه 4 نصائح للمواطنين

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تتعرض طقس شديد الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة وجنوب سيناء 40 درجة ومدن شمال الصعيد 42 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

وأضافت الهيئة، أن ارتفاع الحرارة بسبب تأثير برياح جنوبية غربية شديدة الحرارة وجافة قد تنشط أحيانا وعليه يسود طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد بعض النصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة:

١- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

٢-عدم ترك اى مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

٣-يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

٤- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه طوال اليوم.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الصيف

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