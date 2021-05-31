الإسكان: بدء العمل التجريبى للبوابة الإلكترونية الموحدة بالمدن الجديدة غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء العمل التجريبى للبوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني "اضغط هنا"، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 1/6/2021.

وأوضح وزير الإسكان، أن على من يرغب في الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجى بالمدينة التى تخصه، وذلك لتقديم طلب مجانى لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 1/6/2021، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

وأكد الوزير، أن اطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، والتيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات المختلفة بشكل إلكترونى، مما يوفر الوقت والجهد، ويمنع من التكدس والزحام، فى المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة للحصول على الخدمات.

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، تقدم الخدمات التالية (الخدمات العقارية - الخدمات المالية - خدمات تراخيص البناء - خدمات تراخيص التشغيل والتنمية - خدمات توصيل المرافق - خدمات عامة).