التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الإثنين، التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، إلى جانب عدد من الأخبار المحلية وعلى رأسها توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

ففي صحيفة الأهرام، وتحت عنوان "القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية"، سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الرئيس السيسي دعمه القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وإشارته إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في رسالة بعث بها الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني أبو مازن سلمها له الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة خلال لقائه أمس، والتي أكد خلالها الرئيس لنظيره الفلسطيني أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه الوفد الأمني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني بدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأكد أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين ودفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني وإعادة الإعمار.

وأوضحت "الأهرام" أنه تم الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني والوزير عباس كامل على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد المصري أجرى - بتوجيهات من الرئيس - مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

وفي صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان " شكري لوزير الخارجية الإسرائيلي بعد مباحثات القاهرة: ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار"، أبرزت الصحيفة تأكيد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتر الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير شكري أمس وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي.

ونقلت "الجمهورية" عن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.

وذكرت أن الوزير سامح شكري أعرب عن أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية جدد التأكيد على موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشوديّن في المنطقة، وأكد على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، وأشار إلى أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية.

ونقلت الصحيفة عن حافظ قوله إن الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المُقبلة، كما اتفقا على مواصلة التشاور بين البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود الحالي في مسار السلام.

وفي الشأن المحلي، أبرزت صحيفة الأخبار توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.

وأشارت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي يوجه بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لسد الفجوة بين الصادرات والواردات"، إلى توجيه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعما للاقتصاد القومي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي اطلع في هذا الإطار على الخطوات التنفيذية المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، كالصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.

وذكرت "الأخبار" أنه تم عرض الموقف التنفيذي للمدن الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك المجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يبحث دعم التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية"، أبرزت صحيفة "الأهرام" لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع كانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وأوضحت "الأهرام" أن اللقاء تناول سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مجالات التصنيع الدفاعي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات.

وذكرت أن القائد العام للقوات المسلحة أشاد - خلال اللقاء - بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين، فضلاً عن التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع العسكري.

وأضافت أن الوزير الكوري الجنوبي أعرب عن تطلع بلاده للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية "EDEX -2021" والذي تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهرة.

وفي صحيفة "المصري اليوم"، وتحت عنوان "3 مليارات جنيه لإنشاء أكبر مجمع طبي في السويس"، أبرزت الصحيفة إعلان إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن إنشاء أضخم مجمع طبي بشمال مصر "مجمع السويس الطبي" إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي من المقرر إطلاق المنظومة بها قريبا، والمتوقع أن يكون صرحا طبيا عالميا يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة المشروع ذكرت أن إنشاء هذا الصرح الطبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه، يؤكد حرص المنظومة الجديدة على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة قاطني إقليم القناة بشكل عام وأبناء السويس بشكل خاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجمع من المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 427 سريرا، ويضم أقسام (باطنة - أطفال - أمراض نساء وتوليد - مبتسرين - نفسية وعصبية - طب الأورام - أوعية دموية - أمراض جلدية - أنف وأذن وحنجرة - تغذية - جهاز هضمي و كبد- صحة المرأة - جراحة أورام - أورام أطفال - أمراض الدم - روماتيزم وتأهيل - أمراض قلب وصدر - رعايات مركزة - علاج كيماوي)، بالإضافة إلى وحدة للحروق وأخرى للمناظير ووحدة للعلاج الطبيعي، إلى جانب قسم للأشعة وقسم للجراحات.​