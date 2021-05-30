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طقس الاثنين| شديد الحرارة على كافة الأنحاء والأرصاد تكشف السبب وتوجه 4 نصائح

09:51 م الأحد 30 مايو 2021
طقس الاثنين| شديد الحرارة على كافة الأنحاء والأرصاد تكشف السبب وتوجه 4 نصائح

الأرصاد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض الاثنين لطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة وجنوب سيناء 40 درجة ومدن شمال الصعيد 42 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة؛ بسبب التأثر برياح جنوبية غربية شديدة الحرارة وجافة، قد تنشط أحيانًا وعليه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية السادة المواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة بالآتي:

1- عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

2- عدم ترك أي مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

3- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

4- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه طوال اليوم.

الأرصاد طقس الاثنين درجات الحرارة الطقس

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