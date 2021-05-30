3 سيناريوهات.. اللجنة العليا لمعرض الكتاب تحدد مصير الدورة المقبلة الثلاثاء

(مصراوي):

يمثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، طوق النجاة للناشرين المصريين، الذين عانوا من الكساد الشديد خلال جائحة فيروس كورونا، على مدار أكثر من عام ونصف، منذ انتهاء الدورة الماضية للمعرض في يناير 2020.

ولذا فإن الناشرون المصريون ينتظرون إقامة الدورة المقبلة من المعرض بفارغ الصبر، تعويضا لخسائرهم خلال الفترة الماضية، بينما يترقب الجمهور أحدث الإصدارات التي يتم تجهيزها في المطابع الآن، استعداداً للمشاركة بها في الدورة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يحبس فيه الوسط الثقافي والأدبي أنفاسه، انتظارا لقرارات اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي ستحدد مصير الدورة 52 من المعرض، وذلك خلال اجتماعها المقبل الذي تم تأجيله من مساء اليوم الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل، لبحث إقامة الدورة المقبلة أو إلغائها، بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ومازال مصير الدورة المقبلة لمعرض الكتاب، غامضا، ومعلقا على قرار أعضاء اللجنة العليا، وسط سيناريوهات عديدة مطروحة للنقاش.

ويمكن تلخيص هذه السيناريوهات المتوقعة حول مصير هذه الدورة في ثلاثة سيناريوهات، وهي إقامة الدورة بكامل طاقتها في أرض معارض مصر بالتجمع، أو إلغاء هذه الدورة التي تم تأجيلها إلى شهر يونيو المقبل، أو إقامة الدورة بشكل جزئي خشية تكدس الجمهور، ومن ثم إقامة الفعاليات أون لاين، وتحديد دخول الجمهور للمعرض، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية.

ونظرا لصعوبة التنبؤ بمستقبل تطورات الأوضاع الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا، فمن الصعوبة بمكان التنبؤ بمصير معرض الكتاب، الذي سيكون للجنة العليا مساء الثلاثاء المقبل الكلمة الفيصل فيه.

إلا أن أرجح السيناريوهات يتمثل في إقامة المعرض بشكل جزئي وإقامة الفعاليات أون لاين، وتحديد دخول الجماهير واقتصارها على عدد محدد حسبما تحددها وزارة الصحة، كما حدث في معرض الإسكندرية للكتاب الماضي.

من جانبه، أكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في انعقاد مستمر، وفي تنسيق دائم مع الناشرين خاصة وأنه لم يتخذ حتى اليوم قرار بإقامة المعرض أو إلغائه.

وقال عبده في تصريحات خاصة: "مازال القرار النهائي لإقامة المعرض من عدمه قيد الدراسة، وسوف يتم أثناء اتخاذه مراعاة مصلحة الناشرين وصحة الجمهور".

فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن اللجنة لم تصل بعد لقرار محدد حول إقامة الدورة من عدمه، وسيتم طرح كل وجهات النظر حول هذه القضية ومناقشة السيناريوهات المحتملة.

ولفتت المصادر إلى صعوبة عقد إقامة الدورة المقبلة، في ظل الظروف الصحية التي تمر بها مصر والعالم كله، وخاصة أن بعض الناشرين أصبحوا مهيئين لإلغاء هذه الدورة، ولكن القرار النهائي ما زال قيد الدراسة.

وكانت وزارة الثقافة قد أجلت موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 لـ30 يونيو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد تأجيله من موعده الأصلى فى يناير الماضي بسبب الإجراءات الحكومية للوقاية من المرض.

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