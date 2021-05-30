​ارتفاع الحرارة وأمطار وعاصفة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من غدا الأحد حتى الجمعة 4 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة اعتبارًا من يوم الاثنين حتى الثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل درجات الحرارة على القاهرة لـ 38 درجة، والسواحل الشمالية بين 30 و36 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، كما تتراوح الحرارة بين 45 و46 درجة على جنوب الصعيد.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب البلاد.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.