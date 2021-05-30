أعداد الحجاج واللقاح.. شركات السياحة تكشف موقفها من تنظيم موسم الحج

كتب- يوسف عفيفي:

وضع عدد من أصحاب شركات السياحة المصرية، ملامح لموسم الحج للعام الحالي، عقب ما أثير مؤخرًا حول تحديد السعودية عدد تأشيرات الحج بـ60 ألف تأشيرة منها 45 ألف لحجاج الخارج، معربين عن ضياع إحساسهم بضياع الأمل والحرمان من الموسم بسبب قلة التأشيرات.

يأتي ذلك عقب تداول أصحاب الشركات منشورًا لضوابط حج الموسم الجاري صادر عن وزارة الصحة السعودية، أكد أنه سيتم استقبال 60 ألف حاج مع مراجعة ما يستجد من الأوضاع الوبائية محليًا ودوليًا.

حرمان الشركات

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن تحديد عدد الحجاج على مستوى العالم 60 ألف حاج، يعادل نسبة 2.5% من الطاقة المحددة للمملكة.

وأوضح سلطان لمصراوي، أن نسبة مصر في حال صدور قرار سعودي بالسماح باستقبال حجاج مصريين لن تتعدى 2000 حاج، مما سيحرم شركات السياحة من تنفيذ الحج، وسيكون حجا رمزيا وليس سياحيا كون النسبة المعلنة قليلة جدا ولن تستفيد شركات السياحة من التأشيرات بشئ.

وتابع سلطان: أعتقد أن التأشيرات المحددة لمصر، ستكون قاصرة بتمثيل المؤسسات الحكومية أو الشخصيات العامة، أو أسر الشهداء والمصابين، لافتا إلى أن النقطة الإيجابية من الحج لهذا العام، أن الموسم لو نفذ بحجاج الخارج بأي عدد سيكون مؤشرا جيدا لتفعيل وبداية العمرة في وقت مبكر.

وأشار إلى أن الحديث عن لقاحات كورونا أمر سهل ويمكن أن يحل مع وزارة الصحة والسكان وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة سواء باستيراد بعض الجرعات للحجاج أو التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الأمر.

واشترطت المملكة على حجاج الخارج أن يكونوا تلقوا كامل الجرعات من لقاحات كورونا المعتمدة من المملكة العربية السعودية، ويتطلب من جميع الحجاج إبراز شهادة تثبت ذلك، ويتم تصديقها من الجهات الصحية المعتمدة في بلادهم، وألا تقل المدة بين الجرعة الأخيرة «الجرعة الثانية»، من لقاح ذي جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذي جرعة واحدة والمغادرة الى المملكة عن 14 يوما.

حج دبلوماسي

حمزة عنبي، مالك شركة سياحية تعمل في الحج والعمرة، يتوقع اعتماد المملكة العربية السعودية للقاح سينوفارم الصيني، في القريب العاجل استعدادا لتنفيذ موسم الحج لعام 1442 هجرية ـ 2021 ميلادية.

وأشار عنبي في تصريحات خاصة، إلى أن تحديد المملكة لتأشيرات الحاج هذا العام بحوالي 60 ألف تأشيرة منها 45 ألف لحجاج الخارج عدد قليل جدا، موضحا أن حصة مصر لن تزيد عن 2000 تأشيرة، وبالتالي سيكون الحج "رمزي أو دبلوماسي" وسينفذ عن طريق السفارة السعودية، وبالتالي ستحرم شركات السياحة المصرية من تنفيذ الحج هذا العام.

ويتوقع حمزة عنبي، أن توجه الدولة هذه التأشيرات لـ"أسر الشهداء والمصابين ونحو ذلك"، ولن يكون حجا تجاريا خلال هذا الموسم، مؤكدا أن الجميع في انتظار الضوابط النهائية للسعودية.

وتعمل مصر على توفير ملايين الجرعات من لقاحات متعددة الأنواع لفيروس كورونا المستجد، ويأتي في مقدمتها لقاح سينوفارم الصيني، وأسترازينيكا؟، فضلا عن السعي لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني محليا داخل مصانع فاكسيرا.

اللقاح الصيني

وأعرب أحمد البكري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومالك شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، عن استغرابه لما يجري من جانب المملكة العربية السعودية بخصوص موسم الحج.

وقال البكري، لمصراوي: الجانب السعودي بينقطنا بأخبار الحج ولم يمنح مصر أو شركات السياحة قرارا جادا للبدء في العمل بالموسم بهدف إيجاد متسع من الوقت للاستعداد وتجهيز كل شئ خاص بالحج.

وتابع: لم يصدر قرار رسمي من جانب المملكة باعتماد اللقاح الصيني "سينوفارم" بشكل رسمي، لكن وفقاً لما جاءنا من مصادر وشركات سعودية، سوف تعتمد السعودية اللقاح، وفي حالة اعتماده لن يكون هناك مشكلة لدى مصر.

وأضاف البكري: وفي حالة عدم اعتماد اللقاح الصيني يحرم الحاج المصري من الحج ولن يكون له نصيب في هذا الموسم كون لقاح أسترازينيكا هو المتوفر حالياً في مصر، ومدة اللقاح حوالي 3 أشهر بين الجرعة والأخرى، وبالتالي سيصبح الأمر صعبا، وتوقع البكري، أن يكون لمصر نصيب في الموسم في حالة اعتماد اللقاح الصيني.

شروط وصول الحجاج

وأعدت المملكة عدة شروط يجب توافرها قبل وصول الحجاج إلى الأراضي السعودية وهي:

- الفئة العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج لهذا العام من 18 إلى 60 عاما.

- خلو المرشحين من الأمراض المزمنة الحادة والتأكد من عدم خضوعهم لغسيل الكلي أو الإصابة بأمراض مزمنة اقتضت دخول المستشفى خلال الأشهر السابقة مع تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة كجزء من متطلبات الحصول على تصريح أداء فريضة الحج.

- اللقاحات وفحص PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد قبل القدوم لمناطق الحج.