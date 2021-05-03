درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء 4 مايو
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الثلاثاء، حيث يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والمناطق الجنوبية، حار على السواحل الشمالية.
وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدل على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل، وتكون الظاهرة الأكثر تأثيرا هي نشاط للريح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وتسجل القاهرة 40 - 23 درجة، السواحل الشمالية 34 - 20، جنوب سيناء 39 - 26، المناطق الجنوبية 43 - 28.
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