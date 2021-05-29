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مدير السيرك القومي: "طلبنا فيل من حديقة الحيوان قالوا لما نجيب احنا الأول"

09:06 م السبت 29 مايو 2021
مدير السيرك القومي: "طلبنا فيل من حديقة الحيوان قالوا لما نجيب احنا الأول"

حديقة الحيوانات

كتب- محمد نصار:

أكد الفنان وليد طه، مدير السيرك القومي، أنه يسعى حاليًا لاستعادة عدد من الفقرات التي اندثرت خلال الأعوام الماضية، كما يسعى إلى استحداث عدد من الفقرات الجديدة.

وقال طه في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه من أهم الفقرات التي يسعى السيرك إلى استعادتها، بعدما اندثرت خلال الأعوام الماضية، هي لعبة الترابيز، وهي لعبة مهمة، ولكنها تحتاج فريق عمل متجانس وفترة تدريب طويلة واستعدادات خاصة.

وأضاف طه: "كما نسعى خلال الفترة المقبلة إلى استحداث فقرات فنية خاصة بالحيوانات مثل القرود والفيلة، ولكن المشكلة تتعلق بأننا تحدثنا مع المسئولين بحديقة الحيوان، حول طريقة اقتناء فيل، فوجدنا الأمر صعبا وقالوا لنا مش لما نجيب احنا الأول".

حديقة الحيوان السيرك القومي وليد طه فيل

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