الأطباء ترفض بيان الصحة في أزمة التكليف.. وتناشد "مدبولي" بالتدخل

كتب - أحمد جمعة:

رحبت نقابة الأطباء بتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب لحل أزمة تكليف مارس 2021 والتي تضمنت ضرورة تعديل الاحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات أطباء التكليف، والإعلان عن حزمة المميزات الإدارية والمادية للتخصصات الملحة لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنها كانت تتمنى أن تستجيب وزارة الصحة لهذه التوصيات وتتعامل معها بشكل إيجابي، لحل الأزمة وتحسين ظروف شباب الأطباء وتشجيعم للانضمام للفريق الطبي في هذه الظروف الصعبة، لافتة إلى أنها فوجئت في اليوم التالي بصدور بيان من وزارة الصحة يفيد بأن 99% من شباب الأطباء قاموا بالتسجيل مستنكرة وجود أي أزمة في هذا الشأن.

وأوضحت النقابة أن شباب الأطباء ردوا فورا علي صفحة وزارة الصحة أنهم قاموا بالتسجيل اضطرارا وليس اختيارا وإغلاق الموقع وانعدام البدائل قبل اجتماع لجنة الصحة بيوم واحد.

واكدت نقابة الأطباء رفضها التام لهذه التصريحات، مناشدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة التدخل لحل هذه الازمة وتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب.