وزير الزراعة يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي في نهاية فترة عمله بالقاهرة
كتب- أحمد مسعد:
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، اليوم الجمعة/ بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والتي استمرت 7 سنوات.
وأشاد القصير، بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي خلال فترة تولي "هايلي" المسئولية.
كما أشاد الوزير بخطة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر من 2018 - 2023 والتي كان من ضمن أهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والمقرر افتتاحه الشهر المقبل.
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