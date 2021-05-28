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وزير الزراعة يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي في نهاية فترة عمله بالقاهرة

08:56 م الجمعة 28 مايو 2021
وزير الزراعة يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي في نهاية فترة عمله بالقاهرة

وزير الزراعة يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، اليوم الجمعة/ بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والتي استمرت 7 سنوات.

وأشاد القصير، بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي خلال فترة تولي "هايلي" المسئولية.

كما أشاد الوزير بخطة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر من 2018 - 2023 والتي كان من ضمن أهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والمقرر افتتاحه الشهر المقبل.

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وزير الزراعة برنامج الغذاء العالمي السيد القصير وزارة الزراعة الأمم المتحدة

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