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اليوم.. مطار القاهرة: 234 رحلة نقلت 27 ألف راكب

06:03 م الجمعة 28 مايو 2021
اليوم.. مطار القاهرة: 234 رحلة نقلت 27 ألف راكب

سفر ووصول 27 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، سفر ووصول 27 ألف راكب، على متن 234 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 117 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 ألف راكب، وسفر 117 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 12 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

الرحلات الجوية مصر للطيران مطار القاهرة

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