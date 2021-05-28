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بعد ساعات.. قطع مياه الشرب عن 5 أحياء في الجيزة لمدة 12 ساعة

05:44 م الجمعة 28 مايو 2021
بعد ساعات.. قطع مياه الشرب عن 5 أحياء في الجيزة لمدة 12 ساعة

قطع مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب والصرف الصحي عن أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور لمدة 12 ساعة، تبدأ من الثامنة مساء يوم الجمعة، إلى الثامنة صباح غدٍ السبت.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، اليوم أن ذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1400مم الخارج من محطه مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم، ما أدى لحدوث حفرة بالطريق قطر 1.5 متر، ما يتطلب سرعة الإصلاح حتى لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق مما يستوجب إيقاف محطة مياه جزيرة الدهب بالكامل وقطع المياه عن المناطق المذكورة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها الجمعة، إنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة ولطلب السيارات الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضي على مدار الساعة.
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قطع مياه الشرب الجيزة بولاق الدكرور الهرم مياه الشرب

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