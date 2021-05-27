بالخطوات.. الصحة تكشف كيفية التسجيل لإنهاء قوائم الانتظار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في المبادرة: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online أو الاتصال على الخط الساخن: 15300

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- المريض الذي ليس له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي.

- المريض الذي له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي.

- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

- ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.