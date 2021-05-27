"التموين": انتهاء صرف السلع لشهر مايو وبدء الاستعداد ليونيو

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، إن شركات الجملة التابعة لها انتهت من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين ومشروع جمعيتي ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر مايو الجاري لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر، ويحق للمواطن صرف السلع من أي منفذ لم يقم بتقفيل الاستعاضة حتى الساعة 9م من آخر أيام الشهر.



وأضافت الوزارة أنها تستعد لضخ السلع بمخازن شركات الجملة؛ استعدادًا لبدء صرفها للبدالين والمنافذ ضمن مقررات شهر يونيو المقبل.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على شراء كمية 67200 ألف طن زيت صويا خام؛ منها 35700 طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه، و31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد؛ ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021.