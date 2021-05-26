شديد الحرارة والرطوبة 70%.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الحارة مستمرة اليوم الأربعاء على جميع الأنحاء نهارا وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ويكون الطقس لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة عبر منشور لها بالصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، تظهر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة، كما يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتابعت: تبلغ نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 90%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 ـ 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 29، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 19 ـ 30 درجة، وجنوب سيناء بين وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 36، وشمال الصعيد بين 22 ـ 37، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 41 درجة مئوية.