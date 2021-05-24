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السيسي وبايدن يبحثان إحياء عملية السلام وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

09:26 م الإثنين 24 مايو 2021
السيسي وبايدن يبحثان إحياء عملية السلام وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وتم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها.

وأوضح الرئيس بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق جدد الرئيس الأمريكي الإعراب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق معه في هذا الخصوص.

السيسي جو بايدن إطلاق النار فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

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