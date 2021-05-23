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أول تعليق من الأوقاف بشأن إغلاق زاوية صلاة بالطوب في الفيوم

11:35 م الأحد 23 مايو 2021
أول تعليق من الأوقاف بشأن إغلاق زاوية صلاة بالطوب في الفيوم

إغلاق زاوية صلاة بالطوب في الفيوم

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إزالة التعدي الواقع على زاوية التوحيد بدرب المهر، ببندر سنورس، بمحافظة الفيوم.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أنها فتحت الزاوية، وحررت محضر برقم 201 بتاريخ 21 / 5 / 2021م للمتعدي عليها، بعد ظهور مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يغلق بابها.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لن تدخر جهدًا في المحافظة على بيوت الله (عز وجل) وخدمتها وتهيئتها للمصلين.

الفيوم إغلاق زاوية صلاة وزارة الأوقاف درب المهر

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