أول تعليق من الأوقاف بشأن إغلاق زاوية صلاة بالطوب في الفيوم

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إزالة التعدي الواقع على زاوية التوحيد بدرب المهر، ببندر سنورس، بمحافظة الفيوم.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أنها فتحت الزاوية، وحررت محضر برقم 201 بتاريخ 21 / 5 / 2021م للمتعدي عليها، بعد ظهور مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يغلق بابها.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لن تدخر جهدًا في المحافظة على بيوت الله (عز وجل) وخدمتها وتهيئتها للمصلين.

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