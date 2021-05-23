برلماني: قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي "عيدية الموظفين".

كتب- نشأت علي:

وصف حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي بالـ"عيدية الموظفين".

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر قانون العلاوة: أتمنى كل عيد نعمل هذه العلاوة للموظفين. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، والذي يقضي بصرف علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

وفي سياق مختلف، وجه حسام المندوه، عتابا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذي يشارك في أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بسبب التأخر في تنفيذ الطلبات التي يحصل عليها النواب.

وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من الطلبات التي يوافق عليها وزير المالية، إلا أنها تأخذا وقتا طويلا من أجل التنفيذ.​