Masrawy logo white

برلماني: قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي "عيدية الموظفين".

05:11 م الأحد 23 مايو 2021
برلماني: قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي "عيدية الموظفين".

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وصف حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي بالـ"عيدية الموظفين".

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر قانون العلاوة: أتمنى كل عيد نعمل هذه العلاوة للموظفين. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، والذي يقضي بصرف علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

وفي سياق مختلف، وجه حسام المندوه، عتابا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذي يشارك في أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بسبب التأخر في تنفيذ الطلبات التي يحصل عليها النواب.

وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من الطلبات التي يوافق عليها وزير المالية، إلا أنها تأخذا وقتا طويلا من أجل التنفيذ.​

مجلس النواب قانون العلاوة الدورية الحافز الإضافي

الخبر التالى:

ننشر تقرير لجنة القوى العامة عن علاوة الموظفين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة يوليو.. وزير المالية يعلن العلاوة السنوية للموظفين (250 جنيها حدا أدنى)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا