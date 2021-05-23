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​​للرد على شكاوى واستفسارات الركاب.. تطوير مكتب استعلامات محطة قطارات رمسيس

02:00 ص الأحد 23 مايو 2021
​​للرد على شكاوى واستفسارات الركاب.. تطوير مكتب استعلامات محطة قطارات رمسيس

مكتب استعلامات محطة قطارات رمسيس

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تطوير مكتب استعلامات محطة القاهرة في رمسيس، لتلبية رغبات واستفسارات جمهور الركاب، والعمل على حلها بسرعة من خلال توفير خط أرضي و3 خطوط محمول، إضافة إلى الخط الساخن.

وأضافت السكة الحديد، أنه تم توفير 8 كبائن استعلامات منتشرة في محطة القاهرة بالأرصفة أرقام 8، و11 ومدخل المحطة من جهه رمسيس بالأرقام التالية:

- الرقم الأرضي: 02-25753555
- موبايل: 01274422925
- موبايل: 01220008806
- موبايل: 01220008807
- الخط الساخن: 15047

وأكدت الهيئة، تشغيل الخدمة بمجموعة من العاملين بالهيئة على مدار الـ24 ساعة، بعد تدريبهم لتقديم خدمة تليق بجمهور المسافرين.

مكتب استعلامات محطة القاهرة هيئة السكة الحديد محطة قطارات رمسيس الخط الساخن

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