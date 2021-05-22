أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال الفترة من الأحد 23 مايو وحتى الجمعة 28 مايو.

وتراوحت درجات الحرارة على القاهرة 31 إلى 36 درجة، والمناطق الجنوبية من 35 وحتى 42 درجة، والسواحل الشمالية من 26 وحتى 28 درجة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأحد:

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وفص أمطار على شمال وجنوب سيناء بنسبة 30%، ونشاط رياح مثير للرمال على مناطق من شمال الصعيد.

الاثنين:

نشاط على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

نشاط على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.