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إنجاز تاريخي.. برلماني يشيد بجهود القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات

02:06 م السبت 22 مايو 2021
إنجاز تاريخي.. برلماني يشيد بجهود القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف العشوائيات يشهد طفرة كبيرة على مستوى الجمهورية، وبعدما ظل لعصور طويلة يعاني الإهمال والتهميش، شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بالملف، انعكس على الخدمة المقدمة إلى المواطن، وحقه في توفير سكن كريم، وحياة تليق بالمصريين بها كل الخدمات والمرافق.

وأشار الشرقاوي، في بيان له اليوم السبت، إلى أن ملف العشوائيات من الملفات العالقة التي كانت دائمًا تُدار بفكرة المسكنات؛ ولكن في ظل وجود القيادة الحالية التي تقتحم الملفات ولا تعتمد على سياسة المسكنات، تم بالفعل العمل على إزالة العشوائيات، وذلك من خلال وضع أولويات في الأماكن الأشد خطورة، وتم تطوير هذه الأماكن في صورة شهد لها الجميع؛ حيث ألقت العديد من المنظمات والمؤسسات العالمية الضوء على هذه الخطوة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: "لا توجد دولة في العالم تبني وحدات سكنية وتمنحها للمواطنين دون مقابل كاملة المرافق والتشطيبات وجاهزة للسكن؛ ما يعد إنجازًا تاريخيًّا".

وأضاف الشرقاوي أن القيادة السياسية لم تعمل على تطوير المناطق الخطرة فقط؛ بل وضعت خطة من أجل القضاء على العشوائيات نهائيًّا، وذلك من خلال عدد من المبادرات؛ ولعل "حياة كريمة" أبرزها، بالإضافة إلى سن تشريعات تدعم ذلك وتمنع عودة العشوائيات مرة أخرى، ولعل تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من أبرز هذه التشريعات، وفي إطار التيسير على المواطنين بشأن منظومة البناء تم وضع اشتراطات جديدة للبناء الهدف منها التيسير والتسهيل على المواطنين وفي نفس الوقت ضمان عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.

مجلس النواب العشوائيات البرلمان القيادة السياسية

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