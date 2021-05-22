عفيف اللسان ودمث الخلق.. رجال أعمال وإعلاميون ينعون أحمد بهجت

نعى عدد كبير من رجال الأعمال والإعلام والشخصيات العامة، رجل الأعمال أحمد بهجت الذي توفى اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وفيما يلي نرصد أبرز الكلمات التي قيلت في رثاء الراحل، بعدما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما يشبه دفتر عزاء كبير لرجل الأعمال أحمد بهجت.

من جانبه قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، ناعيا "بهجت"، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدنا إنسان طيب ولطيف، عفيف اللسان ودمث الخلق. الله يرحمه".

كما نعى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرفة التجارية، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الراحل أحمد بهجت كان رجلا وطنيا ساهم في خدمة الاقتصاد، وكان رئيسا لغرفة الجيزة التجارية.

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وأشار العربي، إلى أن بهجت ساهم في تحقيق طفرة في غرفة التجارية الجيزة عندما كان رئيسا لها.

أيضا نعى رجل الأعمال طارق نور، "بهجت"، قائلا "أشهد له بطيبة القلب التي لم أرى مثلها، حدثت له أزمات كثيرة في حياته ولكنه كان محاربًا عظيمًا وقويًا".

وأضاف نور لمصراوي، أن علاقته برجل الأعمال الراحل "في البداية كانت علاقة عمل ثم تطورت لعلاقة صداقة قوية.. ,هو من بدأ في تعمير الصحراء وتطويرها".

بينما قال الفنان محمد صبحي، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون وداعاً صديقي الغالي دكتور أحمد بهجت.. رحلت اليوم عن عالمنا.. قدمت الكثير كرجل أعمال وإعلام".

وتابع: "يكفي أننا لن ننسي حماسك بإنتاج أعظم مسلسل في قناة دريم "فارس بلا جواد" كان ظهور هذا المسلسل يحتاج شجاعتك ومساندتك لظهوره علي الشاشة ندعو الله لك بالرحمة والمغفرة.. وللأسرة الصبر والسلوان".

كما قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، في تصريحات الجمعة، إن الراحل كان نموذجا لرجل الأعمال الوطني الناجح، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



أيضا كتب الإعلامي وائل الإبراشي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاش حياة حافلة مليئة بالمفاجآت والصدمات..صعودا وهبوطا .. ومليئة بالانتصارات والانكسارات.. علي المستويات الإعلامية والاقتصادية والصحية".

وتابع الإعلامي: "خلال الـ 35 عاما الماضية كان اسم "أحمد بهجت" عنوانا للكثير من الأحداث المهمة خاصة بعد أن كان من أوائل رجال الأعمال الذين اقتحموا منطقة القنوات الفضائية الخاصة، وأنشأ أول قناة فضائية خاصة وهي قناة دريم التي حقق بها نجاحا مدويا وصنع عشرات النجوم الذين برزوا علي الساحة الإعلامية.

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