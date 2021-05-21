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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو شقة بالجيزة

12:01 م الجمعة 21 مايو 2021
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو شقة بالجيزة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر.


ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة حول "كف الأذى عن الناس صدق"، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح (9) مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، و (مسجدين) بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، وذلك غدًا الجمعة 21/5 /2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1413) مسجدًا، منها (1315) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (98) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

مسجد أبو شقة الجيزة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

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