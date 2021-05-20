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رياح وفرص أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

10:42 م الخميس 20 مايو 2021
رياح وفرص أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأرصاد

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

الأرصاد طقس الجمعة الطقس درجات الحرارة

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