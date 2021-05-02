شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين
(مصراوي):
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
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