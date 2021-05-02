مرصد الأزهر يدين مقتل إمام في هجوم مسلح على أحد مساجد الكونغو الديمقراطية

10:33 م الأحد 02 مايو 2021
مرصد الأزهر يدين مقتل إمام في هجوم مسلح على أحد مساجد الكونغو الديمقراطية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية، أمس، مقتل أحد الأئمة البارزين في هجوم نفذته جماعة مسلحة على مسجد "بيني" أثناء أداء صلاة التراويح شرقي البلاد.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على حرمة المساجد وحرية ممارسة الأشخاص لشعائرهم الدينية في أمان وسلام. معتبرًا الهجوم انتهاك صريح لحرمة شهر رمضان المبارك ولكافة الأعراف الإنسانية.

وأوضح المرصد في بيان له، الأحد، أن مواجهة هذه الجماعات المسلحة ضرورة ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الدول في القارة الإفريقية بل والعالم أجمع.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هجوم مسلح مساجد الكونغو الديمقراطية صلاة التراويح
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا