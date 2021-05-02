مرصد الأزهر يدين مقتل إمام في هجوم مسلح على أحد مساجد الكونغو الديمقراطية
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية، أمس، مقتل أحد الأئمة البارزين في هجوم نفذته جماعة مسلحة على مسجد "بيني" أثناء أداء صلاة التراويح شرقي البلاد.
وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على حرمة المساجد وحرية ممارسة الأشخاص لشعائرهم الدينية في أمان وسلام. معتبرًا الهجوم انتهاك صريح لحرمة شهر رمضان المبارك ولكافة الأعراف الإنسانية.
وأوضح المرصد في بيان له، الأحد، أن مواجهة هذه الجماعات المسلحة ضرورة ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الدول في القارة الإفريقية بل والعالم أجمع.
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