​زيادة الأجر والبدلات.. اتفاقية عمل بين القوى العاملة وشركة خاصة تحقق مطالب 50 عاملًا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركة أسمنت العامرية، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ50 عاملًا في الشركة.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأحد، أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بها تمثلت في:

- زيادة الأجر الشامل بنسبة 7% بحد أقصى.

- استمرار صرف بدل الوجبة والوردية طبقاً للقواعد المعمول بها حاليًا وحسب طبيعة العمل.

- زيادة منحة الوفاة لتكون 500 جنيه و3 أيام إجازة مدفوعة الأجر.

- إلغاء كافة المسميات المكونة للأجر الشامل من بدلات وحوافز أي كان مسماها بما فيها حافز الإنتاج أو دفعة أرباح مقدمة أو حافز مناسبات سنوي وخلافه.

- الاستعاضة عن هذه المسميات براتب شهري شامل يتم احتسابها بناء على متوسطات الأجر الشامل عن عام 2020 بدون (إضافي - مكافآت - تسويات) مضافًا إليه زيادة بنسبة 7% بحد أقصى 2000 جنيه.

- يعتبر الراتب الأخير الذى تقاضاه العامل بعد إلغاء كافة المسميات السابقة هو الأجر الشامل الذي يحسب على أساسه كافة مستحقاته بما فيها التغطية التأمينية عليه.

وقع الاتفاقية عن شركة أسمنت العامرية، باولو دالاكوا بصفته مفوضاً عن مجلس إدارة الشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، عطية أحمد عطية بصفته رئيس اللجنة النقابية، ومحمد الأنصاري محمد بصفته أمين صندوق اللجنة.

ووجه الوزير، الشكر إلى إدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.