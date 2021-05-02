برلماني يطالب رئيس الحكومة بتقييم المحافظين على أساس كيفية مواجهتهم "كورونا"

04:30 م الأحد 02 مايو 2021
برلماني يطالب رئيس الحكومة بتقييم المحافظين على أساس كيفية مواجهتهم "كورونا"

النائب محمد عبد الله زين الدين

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، رئيسَ مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والصحة والسكان والأوقاف، بتقييم أداء جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري مديريات وإدارات الصحة والأوقاف على أساس مدى التزامهم التام بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف زين الدين: خصوصًا بعد انتشار هذا الفيروس الخطير بعدد كبير من المحافظات بصفة عامة وفي محافظات الصعيد بصفة خاص.

وأشاد زين الدين، في بيان له اليوم الأحد، بتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل المحافظين وحرصه على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي؛ خصوصًا في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بـ"كورونا".

وأكد النائب أهمية التكليفات الواضحة والحاسمة من رئيس الوزراء للمحافظين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم؛ خصوصًا في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون في منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى والاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم.

وناشد زين الدين جميع المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية؛ خصوصًا ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات؛ خصوصًا أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

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