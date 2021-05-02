برلماني: تقدمت بطلب إحاطة لتعنت "التنظيم والإدارة" في التسوية لفنيي التمريض "الدبلوم التخصصي"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعنت جهاز التنظيم والإدارة في التسوية لفنيي التمريض الحاصلين على الدبلوم الفني التخصصي.

وقال زين الدين، في طلب الإحاطة الموجه إلى لمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الأحد: يعاني فنيو التمريض في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية تعنت جهاز التنظيم والإدارة بشأن التسوية بعد الحصول على دبلومة مكثفة مدتها عامين دفعة 2020.

وأشار النائب إلى أنه على الرغم من صدور قرار وزارة الصحة والسكان رقم 506 لسنة 2017 بشأن معادلة شهادتي الدبلوم الفني التخصصي بالبكالوريوس التقني للتمريض الممنوح من المجلس الأعلى للجامعات؛ فإن جهاز التنظيم والإدارة لا يقوم بعملية التسوية وفقًا للدرجة الجديدة بعد الحصول على الدبلومة.

وأوضح النائب أن هذا البرنامج يهدف إلى تقليل الفجوة العلمية لفنيي التمريض، مشيرًا إلى أنه تم استخراج كارنيه مزاولة المهنة وكارنيه النقابة الجديد على الدرجة التخصصية، وورد أيضًا خطاب من التنظيم والإدارة يتضمن آلية التسوية الخاص بالحاصلين على البكالوريوس التقني للتمريض حتى 2023، ولكن التنفيذ لم يتم بحجة قانون الخدمة المدنية.

وشدد زين الدين على الحكومة بضرورة حل هذا الإشكالية ومنح فنيي التمريض الحاصلين على الدبلومة الحق في التسوية وفقًا للدرجة التخصصية.

وأكد عضو مجلس النواب أن قطاع التمريض يمثل أهمية كبيرة في القطاع الطبي، ولهم دور بارز لا يخفى على أحد، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا.