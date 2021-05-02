السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد
كتب- محمد عبدالناصر:
هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد
وقالت حرم الرئيس في تدوينة لها عبر موقع التواصل "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين .كل عام وأنتم بخير".
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