السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد

وقالت حرم الرئيس في تدوينة لها عبر موقع التواصل "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين .كل عام وأنتم بخير".