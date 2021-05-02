السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد

02:55 م الأحد 02 مايو 2021
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد

انتصار السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد

وقالت حرم الرئيس في تدوينة لها عبر موقع التواصل "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين .كل عام وأنتم بخير".

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