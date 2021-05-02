شديد الحرارة وتحسن الطقس في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة

10:00 ص الأحد 02 مايو 2021
شديد الحرارة وتحسن الطقس في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة

طقس شديد الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 2 مايو إلى الجمعة 7 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد:
نشاط رياح على مناطق من ماش الصعيد وجنوب سيناء.

الاثنين:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، واعتبارًا من الخميس 6 مايو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد.

الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.

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طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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